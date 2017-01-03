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Abbas, İsrailli heyeti kabul etti

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Meretz Partisi heyetini kabul etti

Abbas, İsrailli heyeti kabul etti

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'deki sol partilerden Meretz Partisi heyetini kabul ettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Meretz Partisi Genel Sekreteri Mossi Raz'ın başkanlığındaki heyeti Ramallah'taki başkanlık konutunda kabul eden Abbas, Filistin tarafının, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için uluslararası kararlar temelinde barışın sağlanmasına bağlılığını vurguladı.

Abbas, BM'nin 2334 sayılı kararının, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmaya çabaladıkları İsrail'e karşı değil, Filistin topraklarındaki illegal yerleşim birimlerine karşı alındığını belirtti.

Fetih Hareketinin 7'nci Genel Kongresi ve yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı Abbas'a tebriklerini ileten Genel Sekreter Raz da Fransa'nın öncülüğünde İsrail ile Filistin arasında yapılması planlanan uluslararası barış konferansı girişimini desteklemeye çağıran bir imza kampanyası hazırladığını ve şu ana kadar bin İsraillinin bu kampanyaya destek verdiğini belirtti.

İsrailli heyetin görüşmede, barış sürecini yıkan İsrail hükümetinin yerleşim politikasının durdurulmasını talep eden BM kararının önemine vurgu yaptığı aktarılan haberde, ayrıca heyetin Abbas'a parti yönetimi adına bir mektup sunduğu ifade edildi.

Yeni yıl dolayısıyla sevgi ve barış dolu mutlu bir yıl temennilerinin iletildiği mektupta, "Yeni yılla birlikte çekişmenin çözülmesini ve iki devletli çözüme ulaşmayı temenni ediyoruz. Barış ve sükunet içinde yaşamaya özlem duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinFilistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasIsrail
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