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ABD 2017'de doğal afetlere 306 milyar dolar harcadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2017'de meydana gelen doğal afetlerin ülkeyi 306 milyar dolar zarara uğrattığı bildirildi.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, ABD'nin geçen yıl yaşanan kasırga, orman yangınları,...

ABD 2017'de doğal afetlere 306 milyar dolar harcadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2017'de meydana gelen doğal afetlerin ülkeyi 306 milyar dolar zarara uğrattığı bildirildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, ABD'nin geçen yıl yaşanan kasırga, orman yangınları, seller ve kuraklık nedeniyle yaptığı harcamaların 306 milyar doları bulduğu belirtildi.

Teksas eyaletini vuran Harvey Kasırgası'nın maliyetinin 125 milyar doları bulduğu kaydedilen açıklamada, Maria Kasırgası'nın 90 milyar dolar, Irma Kasırgası'nın da 50 milyar dolar zarara neden olduğu ifade edildi.

ABD'nin batısında meydana gelen orman yangınlarının maliyetinin ise 18 milyar dolara ulaştığı bildirilirken, seller ve kuraklık nedeniyle yapılan harcamaların da 23 milyar doları bulduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDDoğal AfetMaliyet
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