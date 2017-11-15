ABD Adalet Bakanı Sessions'tan Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 8 Kasım 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra Türk hükümeti için çalıştığı iddialarına ilişkin, "Böyle olduğuna inanmıyorum." açıklamasını yaptı.

Bakan Sessions, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonunda gerçekleştirilen oturumda, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi", "Trump yönetimi ve kampanya yetkilileri ile Rusya ilişkileri" ve "Flynn'in Türkiye ile ilişkilerine yönelik iddialar" gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kaliforniya eyaleti Demokrat Vekili Zoe Lofgren'in, Flynn'in seçim kampanyasında görevliyken Türk hükümeti ile çalışıp çalışmadığını sorusuna Sessions, "Bu konuda bilgi sahibi olduğumu sanmıyorum." yanıtını verdi.

Sessions, Lofgren'in, "Seçimlerden sonraki herhangi bir zamanda onun (Flynn) Türk hükümeti için çalıştığını biliyor muydunuz?" sorusu üzerine, "Böyle olduğuna inanmıyorum." dedi.

Vekil Lofgren ayrıca Sessions'ın, kendisinin veya Donald Trump kampanyasında çalışan herhangi birinin Flynn'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi yönünde bir çalışma yaptığına dair bilgi sahibi olup olmadığını da sordu. Sessions bu konuyu yakın zamanda gazetelerden okuduğunu ancak söz konusu iddiaları daha önce "hiçbir şekilde hatırlamadığını" ve bu konuda kendisine herhangi bir bilgi gelmediğini kaydetti.

FETÖ elebaşının iade talebine inceleme

Sessions'a, "Başkanlık yemin töreninden sonra Türkiye'nin 2016'da Gülen için yaptığı iade talebine ilişkin FBI'dan yeni bir inceleme yapmasının istendiğini bilmiyor muydunuz?" sorusu da yöneltildi. ABD'li bakan, bu soruya karşılık, "Türkiye'nin Gülen'in Türkiye'ye dönmesi konusunda federal hükümete baskı yapmaya devam ettiğinin farkındayım ve bu konunun detaylarını konuşma yetkim yoksa da bizim bakanlığımız da burada bir role sahip." ifadesini kullandı.

Michael Flynn'in Gülen'i 15 milyon dolar karşılığında Türk hükümetine teslim etmesine ilişkin ortaya atılan iddialar konusunda bilgisi olup olmadığı sorulan Sessions, "Kesinlikle hayır." diye konuştu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, geçen cuma günü konuyla ilgili bir haberinde, aralık ayında Flynn ve oğlu ile bazı Türk yetkililer arasında FETÖ elebaşı Gülen'in 15 milyon dolar karşılığında ABD dışına kaçırılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğunu ileri sürmüştü.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hukuk dışı yollarla ABD dışına çıkarılmak istendiği yönündeki iddialarla ilgili, "Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir." açıklamasını yapmıştı.

Flynn'in avukatı Robert Kelner da müvekkili hakkında Amerikan medyasında çıkan "adam kaçırmadan rüşvete" kadar birçok konudaki iddiaları "yalan ve çok çirkin" olarak nitelendirmişti.

Muhabir: Kasım İleri