"ABD, Afganistan'da önceki yönetimin hatalarına düşüyor"

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin yeni Afganistan stratejisiyle, eski Başkan Barack Obama yönetiminin düştüğü hatalara düştüğünü belirterek, "Taliban'ı müzakere masasına oturmaya teşvik etmek için askeri baskı yapma fikri başarısızlığını zaten kanıtlamıştı." dedi.

Kabulov, AA muhabirine, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeyerek askeri varlığını arttırmaya yönelik yeni stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD askerlerini Afganistan'da belirsiz bir zamana kadar tutma kararının, ülkedeki çatışmaları ve sivil kayıpları devam ettireceğini savunan Kabulov, "Bu sonucu çok da beklememize gerek yok. Yeni stratejinin açıklamasından hemen sonra gerçekleşen saldırılarda Hirat vilayetinde 13 sivil öldürüldü. Sonrasında da Logar'da 13 ve Kabil'de de 2 sivil hayatını kaybetti." diye konuştu.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, Afganistan'daki asker sayısını 30 bin kişi arttırarak herhangi bir sonuç elde edemediğine işaret eden Kabulov, "Yine Obama yönetiminin düştüğü hatalara düşüyorlar. Mevcut ABD yönetimi çok daha az bir miktarda, 3 bin 900 asker göndererek neyi başarmayı umuyor ki? Taliban'ı müzakere masasına oturmaya teşvik etmek için askeri baskı yapma fikri başarısızlığını zaten kanıtlamıştı." ifadelerini kullandı.

- Şangay İşbirliği Örgütü önerisi

Afganistan'daki mevcut durumun, barış süreciyle çözülebileceğini vurgulayan Kabulov, "Bölgesel ve uluslararası mecralarda ilgili ülkeler de bu konuda destek sağlamalı." dedi.

Moskova'nın bu amaçla Afganistan üzerine istişareler başlattığını anlatan Kabulov, "Rusya olarak bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarını gözetecek adil bir yaklaşımdan yanayız. Bu mekanizmaya dahil olması açısından da Washington'a kapılarımız açık. Moskova'nın bu formatla Kabil ve Taliban arasındaki diyalog için bir platform olabileceği kanısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kabulov, kendi girişimlerinin, ABD tarafından kabul edilmemesi halinde başka bir alternatifin daha bulunduğuna işaret ederek, "Bu formatı Şangay İşbirliği Örgütü çatısı altına alabiliriz. Nitekim, Pakistan ve Hindistan bu örgütün yeni üyeleriyken, İran ve Afganistan'ın da gözlemci statüleri var." diye konuştu.

- Afganistan'da artan etnik unsurlar

Afganistan'daki mevcut yönetimin, tüm ulusu bir araya getiremediğini savunan Kabulov, şunları kaydetti:

"Aksine, devlet kurumlarında merkezden uzaklaşan eğilimlere şahit oluyoruz. Muhalif ittifaklar kuruluyor ve etnik unsurlar artıyor. Afgan yetkililerin bu yerel ve politik türbülanstan çıkmasını ve ulusal birliği muhafaza etmesini bekliyoruz. Özellikle DEAŞ tehdidi altında bunun daha da önem kazandığı bir gerçek."