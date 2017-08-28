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ABD Arakan'daki Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı

- Dışişleri Bakanlığı, Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin ölümcül saldırılarını "sert şekilde" kınadığını bildirdi

ABD Arakan'daki Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırıyı "sert şekilde" kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da, hükümetin önceki gün çıkardığı "vur emri" üzerine silahlı güçler ve Budist rahipler tarafından Müslümanlara karşı yeniden tırmandırılan katliamların kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, "ABD, Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin ölümcül saldırılarını sert şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilenen açıklamada, saldırılara karışan kişilerin bir an önce adalet karşısına çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Myanmar hükümetine seslenen ABD Dışişleri Bakanlığı, Arakan Müslümanlarının yaşadığı bölgede bir an önce barışın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kofi Annan öncülüğünde Arakan Danışmanlık Komisyonun yayımladığı rapora atıfta bulunulan açıklamada, Myanmar hükümetinden bir an önce bu rapordaki değerlendirmeleri uygulamaya geçirmesi istendi.

Arakan Danışma Komisyonu, Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingya nüfusunun yoğun olduğu eyalette düzenlediği askeri operasyonlarda yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulmuştu.

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ABD DışişleriArakan
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