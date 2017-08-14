ABD Başkan Yardımcısı Pence Kolombiya’da

BOGOTA (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Latin Amerika turu kapsamında ilk durağı olan Kolombiya’nın Cartagena kentinde Dışişleri Bakanı Maria Angela Holgun tarafından karşılandı.

Bu ülkede 2 gün sürecek temaslarının ardından Arjantin, Panama ve Şili’yi ziyaret edecek olan Pence, daha sonra Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile bir araya geldi.

Santos ve Pence’in görüşmesine ev sahibi ülkeden Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo, Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, Maliye Bakanı Mauricio Cardenas, Ticaret Bakanı Maria Claudia Lacouture ile Holguin katılırken, ABD'nin Bogota Büyükelçisi Kevin Whitaker ve bu ülkeden bazı temsilciler de hazır bulundu.

Geçen yıl yüzde 52 artış gösteren koka bitkisi yetiştirilmesi konusunun gündemde olması beklenen Pence'in ziyaretinde ayrıca Venezuela'nın da ele alınacağı belirtiliyor.

