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ABD Başkanı seçilen Trump:

- "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli"

ABD Başkanı seçilen Trump:

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Guantanamo'da bulunan mahkumların serbest bırakılmasının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Guantanamo'da bulunan mahkumların "çok tehlikeli" oldukları gerekçesiyle serbest bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Trump mesajında, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

Barack Obama, seçim kampanyasında, ABD'nin kendi toprakları dışında, özellikle Irak ve Afganistan'da yakaladığı ve "radikal İslamcı terörist olarak" etiketleyip Amerikan standartları dışında, her türlü işkencenin geçerli olduğu gayriinsani koşullarda tuttuğu Guantanamo kampını kapatma sözü vermiş, fakat bunu başaramamıştı.

Yıllık maliyeti 445 milyon doları bulan cezaevinin kapatılmasını isteyen Obama, 2009'da göreve geldiğinde Guantanamo'da 245 olan tutuklu sayısını 60'a indirebildi.

Obama'nın başkanlığı bırakacağı 20 Ocak 2017'ye kadar 20 tutuklunun daha aklanmalarının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpGuantanamo
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