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ABD Başkanı Trump, Abbas ile Kudüs'ü konuştu

ABD Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Abbas ile Kudüs'ü konuştu

RAMALLAH (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu söyledi.

Trump ile Abbas arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer verilen açıklamaya göre, Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini ifade etti.

Açıklamada, Abbas'ın, Trump'ı bu yönde atacağı bir adımın barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve evrensel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyardığı kaydedildi.

Ebu Rudeyne açıklamasında, "Başkan Abbas bir kez daha Arap Barış Planı ve uluslararası kararlara göre başkenti Doğu Kudüs'süz bir Filistin devletinin olamayacağı yönündeki açık tavrını dile getirdi." ifadesini kullandı.

Muhabir: Eshat Fırat

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Donald TrumpDünyaFilistinMahmud Abbas
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