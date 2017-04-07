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ABD Başkanı Trump: Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi

ABD Başkanı Trump, Beşşar Esed rejimine ait askeri bir üssün Amerikan füzeleriyle vurulmasına ilişkin, "Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi." dedi.

ABD Başkanı Trump: Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejimine ait askeri bir üssün Amerikan füzeleriyle vurulmasına ilişkin, "Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Florida'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde Esed rejimine ait askeri bir üssü hedef alan füze saldırısına ilişkin basın mensuplarına bir değerlendirme yaptı.

"Esed yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı"

Açıklamasında Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesindeki sivilleri hedef alan kimyasal saldırıyı hatırlatan Trump, "Suriyeli diktatör Beşşar Esed, salı günü korkunç kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi. Bu barbar saldırıyla birçok insan ve hatta güzel bebekler yavaş, vahşice ve insafsızca öldürüldü. Esed yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok." dedi.

"Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi"

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan bir saldırı emrini verdim. Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi. Daha önceki girişimler başarısız olduğu için mülteci krizi devam ediyor ve bölgedeki istikrarsızlık ABD'yi ve müttefiklerini tehdit ediyor. Bu akşam tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katılmaya davet ediyorum."

Muhabir: Hakan Çopur, Gülbin Yıldırım

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