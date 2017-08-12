ABD Başkanı Trump: Venezuela için askeri seçeneği de dışlamayacağım

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki iç karışıklıkla ilgili olarak bu ülkeye yönelik askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi.

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New Jersey'de bir golf kulübünde tatiline devam eden Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Venezuela'daki ulusal kurucu meclis seçimlerinin ardından süren şiddet olaylarına yönelik seçeneklerinin neler olduğu sorulan Trump, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım." dedi.

Trump, dünyanın başka bölgelerinde asker bulundurdukları gibi Orta Amerika ülkesi Venezuela için de bu seçeneği değerlendirebileceğini dile getirdi.

Trump, Çin lideri Şi ile Kuzey Kore'yi görüşecek

Ayrıca, Tillerson ve Haley'le Kuzey Kore ile yaşanan gerginliği konuştuklarını aktaran Trump, bu gece Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.

Trump, Kuzey Kore konusunda Çin ve diğer ülkelerle yakın bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Kasım İleri