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"ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karikatürlü tepki"

-Irak'ın Basra kentinde yaşayan memur Bahadili, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karikatürler çizerek tepki gösteriyor

BASRA (AA) - HAYDAR HADİ - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir vatandaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Irak'ın da yer aldığı 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına kentin duvarlarına karikatürler çizerek tepki gösterdi.

Basra'da memur Erkan Bahadili, kentte ABD işgali sonrası güvenlik önlemleri gerekçesiyle birçok noktaya yerleştirilen dev beton bariyerlere çizdiği karikatürlerle, ABD Başkanı Trump'ı vize yasağı kararından dolayı eleştiriyor.

-"Projemi genişleteceğim"

AA muhabirine konuşan Bahadili, "Irak, ABD işgalinden dolayı terörle tanıştı ve halen bu teröre maruz kalıyor." dedi.

Çalışmasının kişisel olduğunu anlatan Bahadili, "İki ülke arasında güvenlik anlaşması olmasına rağmen Trump'ın bu kararı beni çok üzdü. Kararı keyfi olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

Bahadili, "Çizdiğim karikatürlerle ABD yönetimine kararın gözden geçirilmesi için demokratik yolla çağrı yapıyorum." diyerek, "ABD yönetimi, Irak halkına destek çıkması gerekirken, vize yasağı getiriyor. Basra'da başlattığım Trump karşıtı karikatür projemi genişleteceğim." ifadelerini kullandı.

Bahadili, ileride ABD'ye yerleşme gibi bir niyetinin olmadığını da sözlerine ekledi.




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BasraIrakKarikatürTrumpVize Yasağı
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