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ABD Başkanı Trump'tan Katar paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu ziyaretinde bölgedeki liderlerin radikal ideolojilerin finansmanıyla ilgili olarak Katar'ı işaret ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'tan Katar paylaşımı

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı paylaşımında, "Ortadoğu ziyaretimde, radikal ideolojilerin artık finanse edilemeyeceğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti, bakın!" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün sabah yaptıkları açıklamalarla "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

Muhabir: Ayşe Aktaş

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