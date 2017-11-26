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"ABD birlik ve beraberliğimizi bozmayı amaçlıyor"

- Çad Müftüsü el Helvi: - "(Cumhurbaşkanı Debi'nin rüşvet aldığı iddiası) ABD, birlik ve beraberliğimizi bozmayı amaçlıyor. Ancak Çad halkı bu oyuna gelmeyecek, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız" - "ABD, Çad halkının Cumhurbaşkanı Debi'ye olan güveninin sarsmak istiyor"

ENCEMİNE (AA) - Çad Müftüsü Şeyh Ahmed Nur el Helvi, ABD'nin, Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin ülkedeki Çinli petrol arama şirketlerinden rüşvet aldığı iddialarına ilişkin, "ABD, birlik ve beraberliğimizi bozmayı amaçlıyor. Ancak Çad halkı bu oyuna gelmeyecek, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız." dedi.

Ülkenin ulusal kanalı Tchad'a konuşan el Helvi, ABD'nin gündeme getirdiği, "Cumhurbaşkanı Debi, Çinli firmalardan petrol aramada kolaylık sağlanması adına 2 milyon dolar rüşvet aldı." iddialarının doğru olmadığını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığının suçlamalarının maksatlı olduğunu savunan el Helvi, şunları kaydetti:

"ABD, birlik ve beraberliğimizi bozmayı amaçlıyor, Çad halkının Cumhurbaşkanı Debi'ye olan güvenini sarsmak istiyor. Ancak Çad halkı bu oyuna gelmeyecek, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi çekmeyeceğiz. Allah, memleketimizi, vatanımızı ve gençlerimizi korusun."

Sosyalist Demokrat Parti Başkanı Cibril Hüseyin Mursal da ABD'nin Debi'ye isnat ettiği suçun "gerçek dışı" olduğunu dile getirerek, bu ithamı kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirtti.

Mursal, Çad halkının cumhurbaşkanlarına desteklerini sürdüreceklerine dikkati çekerek, ABD'nin maksadının birlik ve beraberliklerini bozmak olduğunu ve bunu başaramayacağının altını çizdi.

Geçen hafta, Senegal eski Dışişleri Bakanı Cheikh Tidiane Gadio ve Çinli eski politikacı Chi Ping Patrick Ho, Çad ve Ugandalı üst düzey yetkililere rüşvet sağladıkları gerekçesiyle ABD'de gözaltına alınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı iki eski politikacı hakkında, "CEFC China Energy" şirketi adına maden ve petrol aramada kolaylık sağlanması için Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ve Ugandalı bazı bürokratlara rüşvete aracı oldukları iddiasını ortaya atmış ve dava açmıştı.

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