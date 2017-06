ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan Beko'ya ödül

İSTANBUL (AA) - Arçelik AŞ’nin Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren şirketi Beko US Inc., enerji verimliliği ve çevrenin korunması alanındaki katkıları ile Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından ENERGY STAR® - Yılın Partneri seçildi.

Arçelik açıklamasına göre, Kuzey Amerika pazarına iddialı giren Beko US Inc., EPA'nın ABD Enerji Bakanlığı ile ortak yürüttüğü program kapsamında, enerji verimliliği ile çevrenin korunması için yaptığı katkılar nedeniyle "2017 ENERGY STAR® - Yılın Partneri" ödülüne layık görüldü. Dünyada enerji verimliliği alanında en saygın ödüller arasında yer alan "ENERGY STAR® - Yılın Partneri", yüksek enerji verimli ürünler geliştiren şirketlere veriliyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Beko US Inc., ürünlerinin yüzde 90'ından fazlası için ENERGY STAR® belgesi almaya hak kazandı. ABD pazarında sattığı Beko ve Blomberg markası ürünler, kurutucu, bulaşık makinesi ve donduruculu buzdolabı kategorilerinde 2017’nin ENERGY STAR "En Verimli" ürünleri olarak da seçildi. Beko US Inc, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanındaki başarılarının değerlendirilmesi sonucunda ödüle layık görüldü.





- "ABD Enerji Bakanlığı nezdinde en önemli ödüle layık görüldük"





Arçelik AŞ Uluslararası Ticari Satışlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, "Arçelik AŞ olarak, dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı tüketicilerin beklentilerine yönelik ürün ve hizmet sunuyoruz. Avrupa’dan Asya’ya Afrika’dan Kuzey Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında küresel bir pazara hitap ediyoruz. Amerika kıtası da yüksek hedeflerimizin olduğu bir büyüme alanı. Blomberg markamızın ardından geçtiğimiz yıl Beko ile de ABD’ye giriş yaparak, ürünlerimizi rekabetçi bir pazara sunduk. Arçelik AŞ’nin 25 yıllık Ar-Ge ve inovasyon birikimiyle ürettiği enerji verimli ürünleri ABD’li tüketiciyle buluşturuyoruz. Enerji verimliliğindeki başarımızla ABD Enerji Bakanlığı nezdinde en önemli ödül olan ENERGY STAR Yılın Partneri ödülünü aldığımız için son derece gururluyuz. Bu ödüle layık görülmek doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.



Beko US Inc’in 2016 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Balcıoğlu, rekabetin çok yüksek olduğu ABD pazarında kısa bir dönem içinde önemli bir başarıya ulaşıldığına dikkati çekerek, bu ödülün ABD pazarında Beko’nun büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.







- ENERGY STAR® hakkında







ENERGY STAR®, ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü gönüllü bir program. Enerji verimli ürünler ve uygulamalarla çevreyi korumayı, enerji tasarrufu sağlamayı amaçlayan program kapsamında, 1992 yılından bu yana sera gazı salımlarının 2 milyar ton azalımı ve 300 milyar dolar tasarruf sağlandı. ENERGY STAR etiketine sahip ürünler, hizmet ömrü boyunca kullanıcısının 630 dolar yaklaşık 2300 TL tasarruf etmesini sağlıyor.



ENERGY STAR®, dünyada enerji verimliliği alanında en bilindik sembollerden biri. The ENERGY STAR etiketi enerji verimliliğiyle tasarruf sağlama ve çevre koruma açısından en iyi performans gösteren ürünlere veriliyor.





- Beko US Inc’in çevre konusunda küresel başarıları







Açıklamada verilen bilgilere göre, Beko, Avrupa'nın en hızlı büyüyen, İngiltere’nin en çok satan beyaz eşya markası. 2016 yılında kurulan Beko US Inc., ABD pazarında Beko ve kardeş markası Blomberg ürünleriyle faaliyet gösteriyor.



Beko US Inc.’in enerji verimliliği alanındaki diğer önemli başarılarından bazıları şöyle:

"Diğer lider markaların kurutucularına kıyasla en az yüzde 50 enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle, Beko ve Blomberg Isı Pompalı Kurutucular, 2017 yılının En Verimli ev tipi giysi kurutucusu seçildi. İklim değişikliğiyle mücadelede global iş birliğinin, sürekli yatırımın ve inovasyonun önemini vurgulamak için Dünya Bankası tarafından Washington D.C.'de düzenlenen İklim Hareketi ve Yeşil Rekabet etkinliğine katıldı. Karbon Saydamlık Projesinden (CDP) 2015 Karbon Saydamlık Liderliği Ödülünü aldı. Süper Verimli Kurutucu teknolojisi programı için Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) ile iş birliği yaptı. Beko’nun kardeş markası Blomberg 2014 yılında çamaşır makinesi, 2015 ve 2016 yıllarında ise bulaşık makinesi ürünleriyle ABD Çevre Koruma Ajansı’nın 'en verimli ürünler' ödüllerini aldı.