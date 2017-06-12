ABD DEAŞ'ın

WASHINGTON (AA) - ABD hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah geliştirme faaliyetlerini yönettiği ve desteklediği gerekçesiyle iki Irak vatandaşını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Attallah Salman Abd Kafi el-Jaburi ve Marvan İbrahim Hüseyin Tah El-Azaviel isimli Irak vatandaşlarına, DEAŞ'ın kimyasal silah faaliyetleriyle ilişkileri nedeniyle yaptırım uygulanacak.

Kararın DEAŞ'ın kimyasal silah geliştirmeye yönelik faaliyetlerini hedef alan ilk yaptırım olduğu vurgulanan açıklamada, el-Jaburi'nin 2015'ten bu yana Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ adına patlayıcı madde ve kimyasal silah üreten fabrikaları yönettiği öne sürüldü.

Açıklamada, DEAŞ'ın sözde "kimyasal silah lideri" olarak nitelendirilen el-Jaburi'nin 2003'te el-Kaide'ye katıldığı ve Suriye'de kimyasal silahlar üzerine eğitim aldığı bilgilerine de yer verildi.

OFAC Direktör Vekili John Smith yaptırım kararına ilişkin, "DEAŞ'ı bozguna uğratmak mevcut yönetimin birinci önceliği ve bugün alınan yaptırım kararı bu örgütün neden yok edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. ABD Hazine Bakanlığı, kimyasal silahların kullanılma ihtimalini mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyor ve bunların geliştirilmesi, üretilmesi veya kullanılması suçuna ortak olanları hedef almak için her türlü araçtan yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

OFAC tarafından yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.