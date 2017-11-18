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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan Tunus'ta

- Sullivan ülkesinin Tunus'a ekonomi ve güvenlik alanlarında desteğini sürdüreceğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan Tunus'ta

TUNUS (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, ülkesinin Tunus'a ekonomi ve güvenlik alanlarında desteğini sürdüreceğini belirtti.

Sullivan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Başbakan Yusuf Şahid ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Sullivan, "ABD, geçen yıl Tunus'a yaptığı askeri yardımlarını 2016 yılına göre yüzde 30 artırarak 205 milyon dolara yükseltti." dedi.

Sullivan, ABD'nin Tunus'a ekonomi ve güvenlik alanlarında desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Tunus'ta yetkililerle hükümetin uyguladığı ekonomik reform meselesini ele aldıklarını aktaran Sullivan, Washington yönetiminin ABD'li iş adamlarının Tunus'taki yatırımlarını destekleyeceğini kaydetti.

Libya meselesine de değinen Sullivan, Fas'ta 2015 yılında imzalanan Siyasi Anlaşma'nın Libya krizinin çözümü için tek yol olduğunu dile getirdi. Sullivan, herhangi bir askeri müdahalenin daha fazla kaos ve şiddete yol açacağını savundu.

Ayrıca Sullivan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile yapacağı görüşmede Libya'da barışçıl geçişin sağlanması için atılacak adımları ele alacaklarını ifade etti.

Sullivan, daha önce Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile de bir araya gelmişti.

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