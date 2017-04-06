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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Esed'in Suriye halkını yönetecek rolü yok

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beşşar Esed'in gelecekteki rolünün belirsiz olduğunu, yaptıklarından sonra Suriye halkını yönetecek bir rolü olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Esed'in Suriye halkını yönetecek rolü yok

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, düzenlediği basın toplantısında, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Esed rejimi tarafından kimyasal silahların kullanıldığına dair hiçbir şüphesi olmadığını belirten Tillerson, "Elimizde bunu destekleyecek bilgiler var." dedi.

Tillerson, "Esed'in gelecekteki rolü belirsiz. Yaptıklarından sonra çok açık bir şekilde görülmektedir ki, Suriye halkını yönetecek bir rolü yok." ifadesini kullandı.

Rusya'ya çağrıda bulunan Tillerson, "Esed'e olan desteğini çok iyi düşünüp değerlendirmelidir." dedi.

"Esed'e karşı uluslararası çaba gerekiyor"

Bu açıklamaları üzerine Tillerson'a, ABD'nin Esed'e karşı nasıl bir yol izleyeceği soruldu.

Esed rejimine karşı uluslararası bir çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Tillerson, şunları kaydetti:

"Bu süreç uluslararası bir çaba gerektiriyor. Suriye'de DEAŞ'ın ortadan kaldırılması ve ülkede daha fazla iç savaşın önüne geçecek istikrarın sağlanması gerekiyor. Daha sonra ise Esed'in ayrılmasını sağlayacak politik bir sürecin, ortak bir çalışmayla sağlanması lazım."

Tillerson, Esed'e karşı uluslararası bir koalisyonun sağlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Rex Tillerson, kimyasal silah kullanılmasının çok ciddi bir sorun olduğunu ve buna ciddi bir cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

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ABD Dışişleri Bakanı Rex TillersonBeşşar EsedDünya
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