Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam Adnan Tekçe cityscape
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Katar'a uygulanan ablukanın hafifletilmesini istedi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a çağrıda bulunarak Katar'a uygulanan ablukayı hafifletmelerini istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Katar'a uygulanan ablukanın hafifletilmesini istedi

WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'a çağrıda bulunarak Katar'a uygulanan ablukayı hafifletmelerini istedi.

Tillerson, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik krize ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Katar'a uygulanan ablukanın ABD'nin askeri çabalarını ve DEAŞ'la mücadaleyi engellediğini belirten Tillerson, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a Katar'a karşı uygulanan ablukayı hafifletmeleri çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Tillerson şunları kaydetti:

"Bu kuşatmanın insani sonuçları var. Yetersiz gıdanın olduğunu, ailelerin zorla birbirinden ayrıldığını ve çocukların okullarına gidemediğini görüyoruz. Bunların özellikle ramazan ayında istenmeyen sonuçlar olduğuna inanıyoruz, bunlar bir an önce çözülmelidir."

ABD'nin, Kuveyt ile arabuluculuğu destekleyeceğini dile getiren Tillerson, çözüm için gerekli adımların atılabileceğini söyledi.

Tillerson, "Biz sakin ve akıllı bir diyalog kurulması çağrısında bulunuyoruz. Tarafların ilişkilerini güçlendirmesi için beklentiler net ve (tarafların) hesap verebilir olmalı. Bölgede daha fazla gerginlik olmamasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında Katar'a da seslenen Tillerson, diğer Arap ülkelerinin kaygılarına kulak verilmesi çağrısında bulundu.

Tillerson, "Katar daha önce siyasetten şiddete geçen bazı grupları destekledi. Buna çözüm olarak adımlar attı fakat daha fazla çaba göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5