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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi

- "(Trump'ın Charlottesville'deki ırkçı saldırılara ilişkin sözleri) Başkan kendi adına konuşuyor"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Donald Trump'ın Charlottesville'de yaşanan ırkçı saldırılar sonrasında yaptığı açıklamalara ilişkin, "Başkan kendi adına konuşuyor." dedi.

ABD televizyon kanalı Fox News'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tillerson, Charlottesville'de ırkçı gruplar ve karşıt gruplar arasındaki olaylara değindi. Tillerson, "Amerika halkının değerleri hakkında kimsenin şüphe duyduğunu ya da hükümetinin ve devlet kurumlarının bu değerleri geliştirmek ve savunmak noktasında bir şüphesi olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın yaptığı konuşmada ırkçı ve karşıt grupları aynı anda eleştirmesinin hatırlatılması üzerine Tillerson, "Başkan kendi adına konuşuyor." dedi.

Başkan Trump ülkenin farklı şehirlerinde yaşanan ırkçı olaylar sonrasında, sadece ırkçı grupları hedef almakla kalmamış aynı zamanda karşıt grupların da şiddete bulaştığına dikkati çekerek iki tarafı da eleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
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