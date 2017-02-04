ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Başkan Donald Trump ve Ürdün Kralı Kral Abdullah’ın dün yaptığı görüşmenin ardından bugün de iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Washington’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı. Basına yansıyan bilgilere göre, iki ülke bakanlarının görüşmesinde ele alınan konular “terörle mücadele” ve “Suriye” oldu.

Görevine dün başlayan Tillerson, dün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmüştü.

Ayrıca Tillerson ofisteki ilk gününde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland’le de telefonda görüşmüştü.