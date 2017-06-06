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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Yeni Zelanda'da

- Tillerson: - "Başkan'ın (Trump) benden isteği Rusya ile ilişkilerimizi tekrar tesis ederek daha da kötüye gitmesini engellemek. Sonrasında ortak noktalarımızı bularak güven tesis edip birlikte çalışabileceğimiz alanların bulunması"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Yeni Zelanda'da

MELBOURNE (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "(ABD Başkanı Donald Trump'ın) Benden isteği Rusya ile ilişkilerimizi tekrar tesis ederek daha da kötüye gitmesini engellemek." dedi.

Radio New Zealand'da (RNZ) yer alan haber göre Tillerson, resmi temalarda bulunmak üzere geldiği Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da Başbakan Bill English ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tillerson, bir soru üzerine, ABD'de devam eden Rusya soruşturmasının detaylarıyla ilgili açıklamada bulunamayacağını belirtti.

Tillerson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan bana açıkça dedi ki Rusya büyük bir küresel aktör ve bizim Rusya ile ilişkimiz çok düşük seviyede ve daha da kötüye gidiyor. Başkan'ın benden isteği Rusya ile ilişkilerimizi tekrar tesis ederek daha da kötüye gitmesini engellemek. Sonrasında ortak noktalarımızı bularak güven tesis edip birlikte çalışabileceğimiz alanların bulunması. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Başkan bana açıkça belirtti: 'Devam eden siyasi çalkantılar senin orada iki ülke arasındaki ilişkiler için yapman gerekeni engellemesin'. Bunun dışındaki konularla da ben ilgilenmiyorum."



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ABD Dışişleri Bakanı Rex TillersonABD-Rusya IlişkileriYeni Zelanda
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