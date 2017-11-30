ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınacağı iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın birkaç hafta içinde görevden alınacağı ve yerine Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'nun atanacağı iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin üst düzey yöneticilere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevi bırakmaya zorlayacak ve onun yerine Pompeo'nun atanmasını sağlayacak bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

CIA Başkanlığına ise İran karşıtlığı ile bilinen Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton'un atanacağı iddia edilen haberde, Tillerson ile ilişkilerinin iyi olmadığı ileri sürülen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ın planına onay verip vermediğinin belli olmadığı belirtildi.

Haberde, planın, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından hazırlandığı iddia edilirken Kelly'nin bu yıl sonu veya gelecek yılın başlarına kadar Trump'ın ulusal güvenlik takımında da değişiklikler yapacağı öne sürüldü.

Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad el Halife ile görüşmesi öncesi gazetecilerin iddiaları sorması üzerine Trump, Tillerson'ı kastederek "O burada." cevabını vermekle yetindi.