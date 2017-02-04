WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağıyla ilintili olarak 60 bin civarında kişinin vizesinin iptal edildiğini bildirdi. Adalet Bakanlığı Göçmenlik Bürosu avukatı ise bu sayının 100 bin civarında olduğunu açıklamıştı.

Trump'ın 27 Ocak'ta aldığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına 90 gün boyunca ABD'ye giriş yasağı getiren kararın ardından kaç kişinin vizesinin iptal edildiğiyle ilgili gelen çelişkili rakamlar Amerikan kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu Sözcüsü Will Cocks, yaptığı yazılı açıklamayla "söz konusu başkanlık kararnamesiyle uyumlu olarak 60 binden az vizenin iptal edildiğini" bildirdi.

Ancak bu açıklamadan saatler önce Virginia'da görülen ve ülkeye girişte sorun yaşayan Yeşil Kartlı iki Yemen vatandaşının açtığı davada Adalet Bakanlığı Göçmenlik Bürosu avukatı Erez Reuveni, kararnamenin ardından 100 bin civarında vizenin iptal edildiğini söylemişti.

Adalet Bakanlığından henüz ayrıca resmi bir açıklama yapılmazken, Amerikan medyasında aynı gün içinde birbiriyle çelişkili iki rakamın gelmesine dikkat çekildi.

Trump'ın aldığı vize yasağı kararı gereği nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına 90 gün vize yasağı getirilmiş, Suriyeli mültecilere ikinci bir talimata kadar ülke kapıları kapatılmış ve tüm mülteci alımları 90 gün süreyle askıya alınmıştı.

New York, Massachusetts ve Virginia gibi birçok eyalette mahkemeler, Yeşil Kartlıların girişinin engellenemeyeceği ve yasak kararnamesi imzalandığında elinde yeterli belgeyle ülkeye girme noktasında olan kişilerin geri çevrilemeyeceği kararını almıştı.