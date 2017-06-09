ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Birleşik, istikrarlı ve demokratik bir Irak'ı destekliyoruz

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu" hakkında, "Birleşik, istikrarlı ve demokratik bir Irak'ı destekliyoruz." dedi.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, IKBY'nin yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuyu "Irak'ın iç meselesi" sözleriyle ele alan Nauert, "Kuzey'de de dostlarımız var, Irak hükümeti içerisinde de dostlarımız var, fakat ilk başta DEAŞ'ı yenilgiye uğratmalıyız. Bu gerçekleştirildikten sonra konuşulabilir." dedi.

"Birleşik, istikrarlı ve demokratik bir Irak'ı destekliyoruz." ifadesini kullanan Nauert, şunları kaydetti:

"Irak Kürt halkının meşru arzusunu anlıyor ve destekliyoruz. Bağlayıcı olmayacak bir referandumun bile yapılmasının bizi önceliklerimizden uzaklaştıracak oluşu hakkındaki kaygılarımızı Kürdistan bölgesindeki yetkililere ilettik. Önceliğimiz DEAŞ'ı yenmek, istikrarı sağlamak, topraklarından ayrılan halkı geri getirmek, bölgedeki ekonomik krizleri kontrol altına almak ve bölgedeki siyasi çekişmeleri çözmektir."

Sözcü Nauert, bölgedeki yetkilileri Irak hükümetiyle iletişim halinde olmaya teşvik etti.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari