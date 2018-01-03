ABD Dışişleri Bakanlığından İran açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki protesto gösterilerini "yakından" takip ettiklerini belirterek, "İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz." dedi.

Sözcü Nauert, basın toplantısında İran'daki protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Nauert, "Daha önce de farklı birçok ortamda yaptığımız gibi İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'da büyükelçiliğinin olmadığına vurgu yapılarak gelişmeleri nasıl takip ettiklerinin sorulması üzerine Nauert, bu ülkede yaşananları basından ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla izlediklerini aktardı.

İran halkının ifade özgürlüğünü desteklediklerine dikkati çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu ister burada ister Rusya'da isterse ise başka bir ülkede olsun temel bir insan hakkı konusudur." değerlendirmesini yaptı.

Nauert'in bu sözlerinin ardından, Filistin halkının İsrail'e karşı düzenlediği protesto gösterilerinde çok sayıda çocuk yaşta kişinin gözaltına alınarak askeri mahkemelerde yargılandığı anımsatıldı.

İran'daki gösterileri "temel bir insan hakkı" olarak tanımlayan Sözcü Nauert, "Özellikle bu konuya vurgu yaparak çok fazla şey söylemeyeceğim. Herkese, özellikle ise çocuklara insanca davranılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

İran'daki gösterilere ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından İran'la ilgili birkaç kez paylaşımda bulunarak, "İran yönetiminin, kendi halkının ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermesi gerektiğini" kaydetmişti.