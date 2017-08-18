ABD Dışişlerinde e-posta krizi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının e-posta sistemine erişimin sağlanamadığı bildirildi.

Bakanlıkta çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, e-posta sistemine bu sabah saatlerinden itibaren erişimin kesildiğini söyledi.

Yetkili, bakanlığın gizli yazışmalarının e-posta servisi üzerinden yapılmadığını belirterek, "Dışarıdan bir saldırı ya da bir müdahale söz konusu değil." diye konuştu.

Yetkili, teknik birimlerin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında yaşanan benzer bir durumda "rutin bakım" açıklaması yapmış ancak daha sonra sisteme internet korsanları tarafından saldırıldığı ortaya çıkmıştı.







