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ABD Endonezya'dan bir kişi ve bir grubu terör listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'dan Marvan İbrahim Hüseyin Tah El-Azavi isimli kişi ve Majelis Mücahidin Endonezya isimli grubu küresel teröristler listesine dahil etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tah el-Azavi ve...

ABD Endonezya'dan bir kişi ve bir grubu terör listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'dan Marvan İbrahim Hüseyin Tah El-Azavi isimli kişi ve Majelis Mücahidin Endonezya isimli grubu küresel teröristler listesine dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tah el-Azavi ve Majelis Mücahidin Endonezya'nın, ABD vatandaşlarının güvenliği ile ülkenin ulusal güvenliği, dış politikası ile ekonomisine tehdit oluşturduğu için bu listeye dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada ismi geçen kişi ve grubun, ABD yasalarına konu mal varlığının bloke edildiği belirtilerek, ABD vatandaşlarının da bu kişiyle herhangi bir iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Tah el-Azavi isimli kişinin Irak kökenli bir DEAŞ terör örgütü lideri olduğu ifade edilen açıklamada, Majelis Mücahidin Endonezya isimli grubun ise 2000 yılında Ebu Bekir Başir isimli kişi tarafından kurulduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaABD DışişleriABD Terör Listesi
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