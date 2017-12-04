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ABD Enerji Bakanı Perry Suudi Arabistan'da

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Bin Selman, Perry ile bir araya geldi

ABD Enerji Bakanı Perry Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın, ABD Enerji Bakanı Rick Perry ile bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Perry, Veliaht Prens Selman tarafından başkent Riyad'da kabul edildi.

Görüşmede, petrokimya endüstrileri, altyapı ve enerji alanları başta olmak üzere ortak yatırımlar, çevre, sanayi ve enerji sektörlerinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ele alındı.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın, enerji piyasalarının istikrarlı olmasına ve üretici ile tüketicinin çıkarlarını da kapsayacak şekilde enerjinin sürdürülebilir şekilde küresel pazarlar için tedarik edilmesine son derece önem verdiğini vurguladı.

Görüşmede, Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ile ABD Enerji Bakanlığından bazı yetkililer de hazır bulundu.

Aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Halid el-Falih, perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen OPEC 173. Olağan Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, petrol üretiminin kısıtlanmasına ilişkin anlaşmanın 2018'in sonuna uzatıldığını duyurmuştu.

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ABDABD Enerji Bakanı Rick PerrySuudi Arabistan
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