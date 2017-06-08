Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

ABD Esed yanlısı güçleri üçüncü kez vurdu

- Pentagon, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesine üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

ABD Esed yanlısı güçleri üçüncü kez vurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon uçaklarının, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesinde üçüncü kez Suriye rejimi yanlısı güçleri vurduğu bildirildi.

Pentagon yetkilisi, AA muhabirine, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonuna bağlı uçakların Suriye rejimi yanlısı güçlere El Tanf bölgesinde üçüncü bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bu saldırının daha büyük çaplı olduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.

Koalisyon, ilki 18 Mayıs'ta, ikincisi de 6 Haziran'da olmak üzere "ayrışma bölgesinde" bulunan silahlı gruplara bugüne kadar iki saldırı düzenlemişti.

Pentagon'un söz konusu saldırıyla ilgili kısa süre içinde basın toplantısı yapması ve detayları paylaşması bekleniyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDPentagonSuriyeüçüncü Saldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5