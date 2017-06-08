ABD, eski Guatemala Devlet Başkan Yardımcısı'nı istiyor

ANKARA (AA) - ABD'nin, uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı eski Guatemala Devlet Başkan Yardımcısı Roxana Baldetti'yi yargılamak üzere istediği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Guatemalalı yetkililer, ABD'nin, hakkında birden fazla dava açılan eski Guatemala Devlet Başkan Yardımcısı Baldetti'nin yargılamak için bu ülkeye gönderilmesini talep ettiğini belirtti.

Amerikalı yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri 55 yaşındaki Baldetti'nin, ABD'ye gönderilmeden önce Guatemala'da yargılanması gerektiğini ifade etti.

ABD'li savcılar, Baldetti'yi, 2010 ila 2015 yıllarında ABD'ye uyuşturucu ticareti yapmakla suçluyor.

Eski Guatemala Devlet Başkanı Otto Perez Molina ile gümrük dairesindeki yolsuzluk skandalına karışmakla suçlanan Roxana Baldetti, 2015'te istifa etmiş ve gözaltına alınmıştı.



Bu arada Guatemala'da turistik Amatitlan Gölü'nün temizlenmesi projesinde yolsuzluk yapmakla suçlanan eski Devlet Başkan Yardımcısı Baldetti'nin, Mart 2016'da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Tutuklu yargılanan Molina ve yardımcısı Baldetti hakkında, geçen temmuz ayında da yeni bir yolsuzluk soruşturması açılması kararı alınmış, bu kararla birlikte Molina hakkında iki, Baldetti hakkında ise üç yolsuzluk davasının devam ettiği belirtilmişti.

Baldetti, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.



Ülkede, Molina'ya yasa dışı finansman sağladıkları gerekçesiyle 2016'nın Haziran ayında 23 kişi tutuklanmıştı.

Guatemala'daki yolsuzluk soruşturması, Birleşmiş Milletler destekli bir komisyon ve yerel savcılar tarafından ortaklaşa yürütülüyor.