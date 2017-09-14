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ABD, füze saldırısında Kanada'yı korumayacak

OTTAWA (AA) - Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığından (NORAD) Kanadalı Komutan Yardımcısı Korgeneral Pierre St-Amand, ABD’nin, Kuzey Kore veya başka bir ülkeden gelecek balistik füze saldırısında Kanada’yı korumayacağını...

ABD, füze saldırısında Kanada'yı korumayacak

OTTAWA (AA) - Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığından (NORAD) Kanadalı Komutan Yardımcısı Korgeneral Pierre St-Amand, ABD’nin, Kuzey Kore veya başka bir ülkeden gelecek balistik füze saldırısında Kanada’yı korumayacağını söyledi.

Korgeneral St-Amand, Kanada Federal Parlamentosu Savunma Komitesi’nin Kanada'nın Kuzey Kore tarafından bir saldırıya hazır olup olmadığı konusundaki oturumunda konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

St-Amand, ABD'nin mevcut politikasında, balistik füze saldırısında Amerikan ordusunun Kanada'yı savunmasına dair bir hüküm bulunmadığını belirtti.

St-Amand, NORAD'da çalışan askeri personelin, füze Kanada'ya doğru ilerliyor olsa bile, ABD'li yetkililerin nasıl hareket edeceğine karar vermelerini oturup izlemekten başka seçeneklerinin olmadığını da kaydetti.

Kanada, 2005 yılında ABD balistik füze savunma kalkanı programdan çıkmış ve bu karar ülkede tartışma ve eleştirilere neden olmuştu.

Öte yandan karşıt görüşte olanlar da Kuzey Kore’nin Kanada'yı düşman olarak değil, daha çok ABD'nin desteğine sahip ama samimi ve huzurlu bir ülke olarak gördüğü fikrini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
KanadaKuzey Amerika Havacılık Ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD)Kuzey Kore'nin Balistik Füze TehdidiNORAD
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