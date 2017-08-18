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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Japonya'yı savunma sözü

- ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: - "Kuzey Kore'ye ve bölgedeki diğer herkese, birimize yapılan saldırının her ikimize de yapılmış sayılacağını açıkça belirttiğimizi düşünüyorum"

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Japonya'yı savunma sözü

TOKYO/ANKARA (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ülkesinin, Kuzey Kore'nin olası bir füze saldırısına karşı Japonya'yı savunma sözünü yineledi.

Dunford, Asya turunun son durağı olan Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Japonya Genelkurmay Başkanı Oramiral Katsutoshi Kawano ile bir araya geldi.

Dunford, mevkidaşı Kawano ile yaptığı görüşmede, "Kuzey Kore'ye ve bölgedeki diğer herkese, birimize yapılan saldırının her ikimize de yapılmış sayılacağını açıkça belirttiğimizi düşünüyorum." dedi.

Kuzey Kore tehdidine karşılık vermek için iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine değinen Dunford ve Kawano, füze savunma sistemlerini güçlendirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Kyodo haber ajansına göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Dunford'un, Savunma Bakanlığında yapılan görüşmede Kawano'ya "ABD'nin, caydırıcılığı artırmak dahil Japonya'yı savunma sözünde sağlam iradesini sürdürecek." dediği kaydedildi.

Daha sonra Abe ile bir araya gelen Dunford, "İkili ilişkimizin doğası, özellikle askeri düzeyde, kaya gibi sağlam." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya-ABD ittifakını desteklemek için birlikte çalışmak istediğini dile getiren Abe, "ABD Başkanı (Donald) Trump'ın, ABD'nin, Kuzey Kore mevzusunda müttefiklerini korumaya yönelik gerekli her önlemi alacağına dair açıklamasını takdirle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye bağlı Guam Adası'na fırlatacağını açıkladığı füzelerin, Japonya'nın dört bölgesi üzerinden geçebileceğini belirtmesi üzerine, hükümetin buradaki vatandaşların güvenliğini sağlamak için azami gayret göstereceğini vurgulamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın 15 Ağustos'ta, resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, Kuzey Kore ordusunun kendisine sunduğu planları değerlendiren Devlet Başkanı Kim Jong-un, daha önce ilan edilen denemeyi "şimdilik" askıya aldığı, Kim'in füze denemesi için karar vermeden önce bir süre "muhataplarının hareketlerini izleyeceği" belirtilmişti. Kim'in muhataplarının "Kore yarımadası ve civarındaki tehlikeli ve pervasız hareketlerini sürdürmesi halinde" füze denemesinin yapılmasına onay vereceği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph DunfordJaponya
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