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ABD Gizli Servisi'nden 'ses kaydı' açıklaması

ABD Gizli Servisi, mevcut Başkan Trump döneminde kaydedilmiş hiçbir gizli görüşme kaydı veya benzeri belgenin olmadığını açıkladı

ABD Gizli Servisi'nden 'ses kaydı' açıklaması

WASHINGTON

ABD Gizli Servisi, mevcut Başkan Donald Trump döneminde kayıt altına alınmış herhangi bir gizli görüşme kaydı veya benzeri belgenin olmadığını duyurdu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki habere göre Gizli Servis, Amerikan kamuoyunda son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan "ses kaydı" tartışmasına yeni bir boyut getirdi.

Gazetenin, bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvuru üzerine açıklama yapan ABD Gizli Servis yetkilisi, mevcut Başkan Trump döneminde kayıt altına alınmış hiçbir gizli görüşme kaydına veya benzeri belgeye sahip olmadıklarını belirtti.

Önceki başkanlar döneminde Beyaz Saray'daki kayıt süreçlerini yürüten Gizli Servis'in bu açıklamasıyla yeni dönemde Oval Ofis veya Beyaz Saray'ın başka yerlerinde ses kayıt cihazı kullanılıp kullanılmadığı sorusu yeni bir boyut kazanmış oldu.

İlk olarak Trump ile eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey arasında ocak ayında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin kaydedilip kaydedilmediği sorularıyla başlayan tartışma, Trump'ın "ses kaydı çıkabilir" açıklamasıyla daha da alevlenmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde konuyla ilgili değerlendirme yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump-Comey görüşmesinin ses kaydının olup olmadığıyla ilgili soruları bir kez daha yanıtsız bıraktı.

Spicer, daha önce de konuyla ilgili sorulara net cevap vermemiş, Trump'ın "Ses kaydı çıkabilir" açıklamasının üzerine yeni bir yorum eklemeyeceğini ifade etmişti.

Muhabir: Hakan Çopur

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