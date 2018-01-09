ABD gümrüğünde 317 kilogram kokain ele geçirildi

PHILADELPHIA (AA) - ABD'de gümrük görevlileri, Porto Riko'dan gelen mobilya yüklü konteynır içinde 317 kilogram kokain ele geçirdi.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresinden yapılan açıklamada, Philadelphia Limanı'nda rutin kontrol yapan görevlilerin, Porto Riko'dan gelen mobilya yüklü konteynırda, şüphe üzerine detaylı arama yaptıkları bildirildi.
Açıklamada, detaylı aramada, yatak odası takımları ve mutfak dolaplarının gizli bölmelerine saklanmış 250 paket içinde toplamda 317 kilogram kokain bulunduğu kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.