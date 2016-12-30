ABD gündemine 2016'da başkanlık seçimleri damga vurdu

NEW YORK (AA) - ABD'de 2016 yılının en çok konuşulan ve tartışılan konu başkanlık seçimi olurken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın 8 Kasım'da sürpriz bir şekilde seçimi kazanması bu yıla damgasını vurdu.

Başkanlık seçimini, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton rakibinden 2,5 milyondan fazla oy almasına rağmen, Trump'ın kazanması, Clinton destekçileri arasında büyük hayal kırıklığına ve ülke genelinde Trump karşıtı protestolara neden oldu, çeşitli eyaletlerdeki protestolar zaman zaman yerini şiddete de bıraktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ev sahipliği yapan ABD'ye Gülen'in iadesi için yapılan üst düzey ziyaretler ve ABD'nin iade konusundaki isteksizliği, iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Başkan Obama'nın tarihi Küba ve Hiroşima ziyaretleri, Oscar ödülleri, Amerikalı efsanevi boksör Muhammed Ali'den, Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'ya birçok ünlü ismin ölümü de dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Yılın sonuna doğru dikkat çeken gelişmelerden biri de Obama'nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan kararını veto etmeyerek "tarihi" bir adım atması oldu.

Güney Amerika kıtası Zika virüsüyle mücade ederken, dünya Panama Belgeleri ile tanıştı. Kanada'daki Fort McMurray orman yangını da yaşanan en büyük doğal afet olarak ülke tarihine geçti.

Amerika kıtasında 2016'da meydana gelen başlıca gelişmeler şu şekilde sıralanıyor:

15 Ocak

- ABD, yılın ilk ayında 15 Ocak'ta İran’a nükleer programı kapsamında uygulanan yaptırımların bir kısmını kaldırdığını duyurdu. İran ise iyi niyet göstergesi olarak aralarında bir Amerikan komandosu, bir papaz ve Washington Post muhabiri Jason Rezayan'ın bulunduğu beş ABD vatandaşını serbest bıraktı.

Mahkum değişiminden hemen sonra İran'ın ABD'de dondurulmuş olan 100 milyar dolarlık maddi varlığı da ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakıldı.

- 16 Ocak

ABD Başkanı Barack Obama 16 Ocak'ta uzun süredir içme suyuna, belediyenin ihmali üzerine kurşun karışan Michigan eyaletinin çoğunluğu siyahi olan 100 bin nüfuslu Flint kentinde olağanüstü hal ilan etti.

21 Ocak

- Güney Amerika'yı Zika virüsü vurdu. Uganda'nın Zika ormanında keşfedildiğinden dolayı ormanın adını alan ve sarı hummaya benzer bir salgın hastalık olan Zika'nın Pan Amerikan Sağlık Örgütü tarafından Barbados, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksika, Panama, Paraguay, Venezuela ve Porto Riko başta olmak üzere birçok Latin Amerika ülkesine yayıldığı duyuruldu.

1 Şubat

- ABD Dışişleri Bakanlığı, 1 Şubat'ta ilk kez Demokrat Parti başkan aday adayı Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bireysel elektronik posta hesabını kullandığını teyit etti ve bu elektronik postalardan 22'sinin çok gizli bilgi içerdiğini doğruladı. Associated Press ajansının, bakanlığı mahkemeye vermesiyle mahkeme devlet sırrı içermeyen postaların kamu ile paylaşılmasına karar verdi.

12 Şubat

- Papa Franciscus ve Ortodoks ruhani liderleri Patrik Kirill, 1054 yılında kiliselerin ayrılmasının ardından ilk kez Küba'nın başkenti Havana'da görüştü.

20 Şubat

- ABD’nin eski başkanlarından George W. H. Bush'un oğlu ve George W. Bush'un kardeşi Jeb Bush, Güney Carolina eyaletinin ön seçimlerini kaybedince Cumhuriyetçi başkan aday adaylığı yarışından çekildi.

28 Şubat

- Oscar ödülleri sahipleriyle buluştu. Tom McCarthy ve Josh Singer'ın birlikte yazıp yönettiği The Spotlight, Oscar'da en iyi film ve en iyi özgün senaryo ödülünü aldı. Uzun süredir Oscar Film Akademisinden ödül bekleyen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

3 Mart

- BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin şubat ayında yörüngeye uydu göndermesi ve ocak ayında 5,1 büyüklüğünde bir depreme neden olan nükleer denemesi üzerine bu ülkeye yaptırım kararı aldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un favorileri arasında yer alan jetski, lüks saat ve motorlu kızak gibi ürünlerin ülkeye ihraç edilmesi yasaklandı.

4 Mart

- Beyin Cerrahı siyahi Ben Carson, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylığından çekildi.

6 Mart

- ABD Eski Başkanlarından Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, 94 yaşında Los Angeles'da öldü.

10 Mart

- ABD Adalet Bakanlığı, 2015 yılı kasım ayında California'nın San Bernardino kentinde 14 kişiyi öldürüp, 22 kişiyi yaralayan çiftin Iphone telefonunun saldırıyı aydınlatabileceği gerekçesiyle şifresinin kırılmasına karar verdi. Dava uzun süre Apple şirketi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) arasında tartışma konusu oldu.

21 Mart

- Küba, 88 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanını ağırladı.

31 Mart

- ABD Başkanı Obama'nın ev sahipliğinde Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 52 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Nükleer Güvenlik Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Nükleer Endüstri Zirvesinde Türkiye'nin dahil 16 ülkeye "Barış Atomları Ödülü" verildi.

3 Nisan

- Dünyanın 4. en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketi olarak bilinen ve merkezi Panama'da bulunan Mossack Fonseca'dan sızdırılan "uluslararası vergi kaçakçılığına" ilişkin 11 milyon sayfalık döküman "Panama belgeleri" adıyla medyaya servis edildi.

9 Nisan

- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzeme bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk kez başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.

17 Nisan

- Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyı kesiminde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 661 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı, en az 28 bin kişi evsiz kaldı. Deprem yaklaşık 3 milyar dolarlık hasara neden oldu.



21 Nisan

- Amerikalı pop yıldız Prince, Minneapolis'teki evinde yaşamını yitirdi.

22 Nisan

- ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan ile ilgili açıklamasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini telaffuz etti.

- Birleşmiş Milletler'de bir araya gelen 171 ülkeden başbakan, bakan ve temsilciler, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak tarihi bir adım attı.

1 Mayıs

- Fort McMurray Orman Yangını, Kanada'da ülke tarihine de en büyük doğal afet olarak geçti. 3 bin hektarlık alanda etkili olan orman yangını, hızla büyüyerek 582 bin hektarlık alana yayıldı.

12 Mayıs

- Brezilya'da Senatoda yapılan oylamada Devlet Başkanı Dilma Rousseff geçici olarak görevden alındı ve kendisine yöneltilen "mali kuralları ihlal etmek" suçlamasından yargılanması kararı verildi.

10 Mayıs

- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Kepler Uzay Teleskobunun uzayda bin 284 gezegen bulduğunu açıkladı.

13 Mayıs

- Dünyanın en yaşlı insanı olan Amerikalı Susannah Mushatt Jones, 116 yaşında hayata veda etti.

27 Mayıs

- ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret etti. Obama, 6 Ağustos 1945'te 140 bin kişinin hayatını kaybettiği atom bombası saldırısının yapıldığı günden bu yana Hiroşima'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

4 Haziran

- Amerikalı efsanevi boksör, eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

12 Haziran

- ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde çoğunlukla eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünü silahla basan 29 yaşındaki Afgan asıllı ABD vatandaşı Omar Mateen, 49 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi yaraladı. Saldırı, ülke tarihinde en fazla kişinin öldüğü toplu saldırı oldu.

24 Haziran

- ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen sel sonucunda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Acil Durum Yönetimi yetkilileri, 7 saat devam eden şiddetli yağışları, ABD'de 2010 yılından bu yana en ölümcül sel felaketi olarak tanımladı.

29 Haziran

- ABD ordusu, Güney Kore ve Japonya ile ilk kez Büyük Okyanus'ta "Pasifik Ejderhası" adı verilen ortak füze savar tatbikatı düzenlediğini açıkladı.

1 Temmuz

- BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine Etiyopya, Bolivya, Kazakistan ve İsveç'in ardından beşinci ülke olarak İtalya seçildi.

6 Temmuz



- ABD Hükümeti, Kuzey Kore rejiminin yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı.

- ABD'nin Louisiana eyaletinde siyahi bir Amerikalının polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetmesi protestolara neden oldu.

11 Temmuz

- ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, 11 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan geri alınması operasyonu çerçevesinde Irak'a 560 takviye asker gönderileceğini, bu kişilerin lojistik ve altyapı desteği vereceğini açıkladı.

15 Temmuz

- 15 Temmuz darbe girişimi Washington'da Beyaz Saray önünde ve New York'taki Times Meydanında toplanan yüzlerce Türk ve Amerikalı Müslüman tarafından protesto edildi.

19 Temmuz



- Ohio eyaletinin Cleveland kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde partinin başkan adayı iş adamı Donald Trump oldu.

21 Temmuz

- ABD'nin Fox News haber kanalının CEO'su Roger Ailes, hakkında cinsel taciz iddiaları üzerine istifa etti.

22 Temmuz

- ABD Başkanı Barack Obama, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili süreçte kendisinin karar verici olmadığını, sürecin ilgili anlaşma ve yasalara uygun şekilde ilerleyeceğini açıkladı.

25 Temmuz

- ABD'nin Florida eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

26 Temmuz

- Demokrat Parti'nin Philadelphia kentindeki kongresinde 2016 başkanlık seçimleri için resmen adaylığı ilan edilen Hillary Clinton, ülkesinin tarihindeki ilk kadın başkan adayı oldu.

29 Temmuz

- FETÖ ile bağlantılı olduğu bildirilen ABD'nin Teksas eyaletindeki Harmony Okulları hakkında Teksas Eğitim Ajansı resmi soruşturma açmaya karar verdi.

3 Ağustos

- TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasında yaşananları aktarmak amacıyla New York'ta temaslarına başladı.

11 Ağustos

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde başlatılan kampanyada 100 bin imza hedefine ulaşıldı.

13 Ağustos

- ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), resmi internet sitesindeki Türkiye bölümünü güncelleyerek darbe girişimine yer verdi.

25 Ağustos

- Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kolombiya hükümeti arasındaki barış anlaşması Küba'da imzalandı. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC'a karşı daimi ateşkes ilan etti.

31 Ağustos

- Brezilya'da kongrenin üst kanadı Senato, geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in azledilmesi yönünde karar aldı.

17 Ağustos

- ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2016 Temmuz'unun "tarihin en sıcak ayı" olduğunu açıkladı.

19 Ağustos

- Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD sınırları Miami Beach'te Zika virüsü vakasına rastlandığını açıkladı.

7 Eylül

- ABD Başkanı Barack Obama, ABD yargısının tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Müslüman Abid Riaz Kureyşi'yi, başkent Washington DC federal yargıçlığı için aday gösterdi.

7 Eylül



- UUİ'de 534 gün geçirerek "uzayda kesintisiz en uzun süre kalan Amerikalı" olan astronot Jeff Williams Dünya'ya döndü.

- Teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 7, iPhone 7 Plus, yeni Apple Watch ve diğer ürünlerini tanıttı.



8 Eylül

- ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) ABD'nin en büyük ikinci bankası Wells Fargo'ya, 2 milyondan fazla mevduat ve kredi kartı hesabını izinsiz ve gizli açtığı gerekçesiyle 100 milyon dolar ceza kesti.

9 Eylül

- General Motors kusurlu 4,3 milyon aracını geri çağırdı.

9 Eylül



- 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suudi Arabistan aleyhine dava açma imkanı tanıyan yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi.



13 Eylül



- ABD ile İsrail arasında, İsrail'e 2019-2028 döneminde 33 milyar doları askeri finansman ve 5 milyar doları füze savunma finansmanı olmak üzere toplam 38 milyar dolarlık yardımı içeren bir anlaşma imzalandı.

19 Eylül

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 71. BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

20 Eylül

- Amerikalı aktris Angelina Jolie, oyuncu eşi Brad Pitt'e boşanma davası açtı.

22 Eylül

- ABD'nin Charlotte kentinde Keith Lamont Scott (43) adlı siyahinin, polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet olaylarının artması üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg sağlık alanına 3 milyar dolarlık bağış yapacağını açıkladı.

23 Eylül

- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Minnesota Timberwolves'ta oynayan Kevin Garnett, 21 yıllık basketbol kariyerini noktaladı.

23 Eylül

- ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül saldırılarından hukuken Suudi Arabistan'ın sorumlu tutulmasına olanak sağlayacak yasa tasarısını veto etti.

26 Eylül

- Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 52 yıl süren iç savaşı bitiren anlaşma imzalandı.

27 Eylül

- ABD yönetimi, 1961'de diplomatik ilişkilerini kestiği Küba'ya 55 yıl aradan sonra ilk kez büyükelçi atama kararı aldı.

30 Eylül

- Türk Hava Yolları Washington DC'de Dulles Uluslararası Havaalanında özel yolcu salonu "Turkish Airlines Lounge"u hizmete sundu.

2 Ekim

- Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süredir devam eden iç savaşı bitirmek için imzalanan barış anlaşması, referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyuyla reddedildi.

4 Ekim

- Haiti, Jamaika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve ABD'yi etkileyen Matthew Kasırgası, yaklaşık 900 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

7 Ekim

- ABD ordusunun, 2003'te Irak işgali sırasında yaptığı hava saldırılarında sivil hedeflere karşı seyreltilmiş uranyum silahları kullandığını ortaya koyan belgeler bulundu.

- Kanada'nın Ontario eyaleti parlamentosu, ekim ayını "İslam Tarihi Ayı" ilan etti.

13 Ekim

- Birleşmiş Milletler Sekreterliği'ne Portekiz eski Başbakanı Antonio Guterres seçildi.

15 Ekim

- ABD Ulaştırma Bakanlığı, bataryası alev aldığı tespit edilen Samsung'un Galaxy Note 7 model akıllı telefonlarının uçaklara alınmasını yasakladı.

17 Ekim

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü.

21 Ekim

- Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğine atanan Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a güven mektubu sunarak görevine başladı.

28 Ekim

- AA foto muhabirlerinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" başlıklı fotoğraf sergisi, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde açıldı.

30 Ekim

- ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ın danışmanının eşinin bilgisayarında ortaya çıkan ve Clinton dosyasıyla ilişkili yaklaşık 650 bin e-postayla ilgili soruşturma izni verdi.

1 Kasım

- Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards 2016"nın ödüllü fotoğrafları, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sanatseverle buluştu.

4 Kasım

- Paris İklim Anlaşması yürürlüğe girdi.

8 Kasım

- ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı iş adamı Donald Trump kazandı.

10 Kasım

- Dünyaca ünlü Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve şarkıcı Leonard Cohen, 82 yaşında hayatını kaybetti.

15 Kasım

- "Çığlık" adlı eseriyle tanınan Norveçli ressam Edvard Munch'un "Köprüdeki Kızlar" tablosu, New York'ta düzenlenen açık artırmada 54,2 milyon dolara satıldı.

17 Kasım

- ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, yeni başkan seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Beyaz Saray'da göreve başlamasına 64 gün kala istifasını sunduğunu açıkladı.

22 Kasım

- ABD Başkanı Barack Obama, ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan "Başkanlık Özgürlük Madalyası"nı almaya hak kazanan aralarında basketbol efsaneleri Kerim Abdülcabbar ve Michael Jordan, sanat dünyasından Robert De Niro, Tom Hanks, Ellen DeGeneres, gibi isimlerin olduğu 21 kişiye, Beyaz Saray'da yapılan törende madalyalarını taktı.

24 Kasım

- ABD'nin Kentucky eyaletindeki geleneksel Şükran Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakasında, izleyicilere açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.



26 Kasım

- Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro, 90 yaşında öldü.

29 Kasım

- Kolombiya'da, Brezilyalı futbol takımını taşıyan yolcu uçağının düşmesi sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.

30 Kasım

- BM Güvenlik Konseyi, nükleer denemeleri sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması kararı aldı.

1 Aralık

- Birleşmiş Milletler, 2010 yılında 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan kolera salgınından kaynaklanan acılardan dolayı Haiti'den özür diledi.



5 Aralık

- BM Güvenlik Konseyinde Halep'e insani yardım ulaştırılması için çatışmalara 7 gün ara verilmesini isteyen BMGK karar tasarısı reddedildi. Tasarıyı Rusya ve Çin veto ederken veto yetkisi olmayan Venezuela ret oyu kullandı.

7 Aralık

- ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi 2016'da "Yılın Kişisi" olarak ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ı seçti.

14 Aralık

- ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Yahoo, 2013 yılında 1 milyar kullanıcısının hesap bilgilerinin "devlet destekli" bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğini bildirdi.

16 Aralık

- ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı için belirledikleri 10 milyon dolarlık ödül miktarını artırarak 25 milyon dolara çıkardı.

17 Aralık

- "Heimlich manevrası" olarak adlandırılan, solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için kullanılan tekniğin mucidi ABD'li doktor Henry Heimlich, 96 yaşında hayatını kaybetti.



19 Aralık

- ABD'nin "seçilmiş başkanı" Cumhuriyetçi Donald Trump, 538 üyeli Seçici Kurulun oylamasında başkanlık için gereken 270 sayısını geçerek 8 Kasım'da yapılan seçimlerdeki başarısını garantiledi.

19 Aralık

- ABD Adalet Bakanlığı, ırkçı Ku Klux Klan (KKK) üyesi Glendon Scott Crawford'ın, kitle imha silahı kullanarak Müslümanları öldürme planı yapmak suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.



22 Aralık

- ABD Başkanı Barack Obama'nın, 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan "belli Müslüman ülkelerden gelen kişilerin kayıt altına alınması" programını yürürlükten kaldırdığı bildirildi.

23 Aralık

- BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.



26 Aralık

- Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" ABD'nin Chicago kentinde açıldı.

27 Aralık

- Bir ilki gerçekleştirerek 7 ay önce Hiroşima'yı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 75 yıl önce Pearl Harbor baskınının yapıldığı yerde bir araya geldi.

- Star Wars serisinde Prenses Leia karakterini canlandıran dünyaca ünlü ABD'li oyuncu 60 yaşındaki Carrie Fisher geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 Aralık

- Carrie Fisher'in ölümünden bir gün sonra kendisi gibi oyuncu olan annesi Debbie Reynolds da 84 yaşında vefat etti.

29 Aralık

- ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatı "istenmeyen adam" (persona non grata) ilan etti ve diplomatlardan 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.