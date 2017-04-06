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ABD Hamas komutanını terör listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas komutanlarından Ebu Enes al-Ghandour'u küresel teröristler listesine dahil etti.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebu Enes el-Ghandour olarak da bilinen kişinin, ABD'nin ulusal...

ABD Hamas komutanını terör listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas komutanlarından Ebu Enes al-Ghandour'u küresel teröristler listesine dahil etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebu Enes el-Ghandour olarak da bilinen kişinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine tehdit oluşturduğu için bu listeye dahil edildiği bildirildi.

El-Ghandour'un ABD yasalarına konu mal varlığının bloke edildiği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarının da bu kişiyle herhangi bir iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Hamas komutanı olan Al-Ghandour, 2006 yılında İsrail Savunma Güçleri'ne yönelik bir saldırıya destek vererek, 2 İsrail askerinin ölümüne sebep oldu. Açıklamada, bu saldırı sırasında Fransa ve İsrail vatandaşı olan Gilad Shalit'in de kaçırıldığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri BakanlığıEbu Enes Al-GhandourHamas
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