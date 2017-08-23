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ABD heyeti Suudi Arabistan'da

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, aralarında Trump'ın başdanışmanı ve damadı Kushner'ın da bulunduğu üst düzey ABD heyetini kabul etti

ABD heyeti Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın Cidde'de ABD heyeti ile bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Powell'ı Cidde'deki Selam Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede başta İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması, Ortadoğu'nun güven ve istikrarı olmak üzere iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Tarafların, "önceliklerinin terör ve aşırılığın her türlü finansmanının kesilmesi" olduğu yönünde ortak görüş bildirdiği ve bu bağlamda Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında açılışını gerçekleştirildiği Aşırı İdeolojilere Karşı Uluslararası Mücadele Merkezi üzerinden koordinasyona devam edileceği ifade edildi.

Toplantıda Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman'ın yanı sıra Devlet Bakanı Musaid Ayban ve Bakanlar Kurulu Müsteşarı Yasir Reyman'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDCiddeSuudi Arabistan
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