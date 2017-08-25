ABD heyetinin Filistin ziyareti

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD heyetinin Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden başlaması kapsamında gerçekleştirdiği turu görüştüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim'le yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner başkanlığındaki heyetin, barış müzakerelerinin yeniden başlaması çerçevesinde gerçekleştirdiği turu ele aldı.

İkilinin, barış görüşmelerinin yeniden başlaması için istişare ve koordinasyona devam edilmesi konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Öte yandan Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde de ABD'li heyetin turunun sonuçlarını değerlendirdi.

Abbas- Selman görüşmesinde de barış müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi için istişarenin önemi vurgulandı.

Mahmud Abbas, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Corey Kushner başkanlığındaki heyeti kabul etmişti.

Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede Abbas, "Tarihi bir barış anlaşması gerçekleştirmek için gayret göstereceğini söyleyen ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdir ediyoruz. ABD Başkanı bu sözünü Washington, Riyad ve Beytüllahim'deki görüşmelerimizde tekrarladı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li heyet, daha önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kushner başkanlığındaki heyet, Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden başlaması çerçevesinde son iki günde gerçekleştirdiği tur kapsamında Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etmişti.