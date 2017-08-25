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ABD heyetinin Ramallah ziyareti

- Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ABD heyeti, "tarihi ve kapsamlı barış anlaşmasının sağlanması için diyaloğun devam etmesi" konusunda anlaştı

ABD heyetinin Ramallah ziyareti

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ABD heyetinin, "tarihi ve kapsamlı barış anlaşmasının sağlanması için diyaloğun devam etmesi" konusunda anlaştığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından yapılan açıklamada, Abbas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner başkanlığındaki heyeti kabul ettiği, ortak öneme sahip tüm konuların ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği kaydedildi.

Abbas'ın, Filistin'in 1967 sınırlarına dayalı, iki devletli çözümü desteklediği ve İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerini durdurması gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, Abbas ile ABD heyetinin, "kapsamlı ve tarihi barış anlaşmasının sağlanması için diyaloğun devam etmesi" konusunda da anlaşmaya vardığı bilgisi verildi.

Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner başkanlığındaki heyeti dün Ramallah'ta kabul etmişti.

ABD'li heyet, önceki gün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kushner başkanlığındaki heyet, Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden başlaması çerçevesinde son iki günde gerçekleştirdiği tur kapsamında Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD HeyetiFilistinFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
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