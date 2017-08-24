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ABD heyetinin Ramallah ziyareti protesto edildi

RAMALLAH (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Corey Kushner başkanlığındaki heyetin Batı Şeria ziyareti, Filistinliler tarafından protesto edildi.Ramallah kentindeki El-Menara kavşağında bir araya gelen göstericiler,...

ABD heyetinin Ramallah ziyareti protesto edildi

RAMALLAH (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Corey Kushner başkanlığındaki heyetin Batı Şeria ziyareti, Filistinliler tarafından protesto edildi.

Ramallah kentindeki El-Menara kavşağında bir araya gelen göstericiler, "İşgale destek veren ve halkımızın haklarına karşı olan ABD siyasetine hayır", "ABD gözetiminde barış müzakerelerine hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Eyleme katılan Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD heyeti İsrail'in tarafını tutuyor. ABD yönetimi de Yahudi yerleşim birimi inşa çalışmalarını durdurması için İsrail'e baskı yapmadı. O heyet, tutukluların ve şehit ailelerinin maaşlarının kesilmesi talebiyle buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Barış için, ABD'nin ara buluculuğuna alternatif olarak "uluslararası alanda çizilecek bir çerçeveyle, İsrail'den yana olmayacak tarafsız devlet ve kesimlerin katılacağı bir konferans" düzenlenebileceğini kaydeden Bergusi, "ABD'li heyetler sadece Filistinlilerin provokasyonundan söz ediyor, İsrail saldırılarını ise görmezden geliyor." dedi.

Bergusi ayrıca, Filistin yönetiminden "Yahudi yerleşim birimi inşa çalışmaları durmadan, işgalin bitirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması ilkesi kabul edilmeden müzakerelere başlanmamasını" istedi.

Bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kabul edilen ABD'li heyetin, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu görüşmek üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kushner başkanlığındaki heyet, Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden başlaması çerçevesinde son iki günde gerçekleştirdiği tur kapsamında Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

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