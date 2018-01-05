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"ABD, Hindistan'ın ağzıyla konuşuyor"

- Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf ABD'yi Hindistan'la ağız birliği etmekle suçladı

ANKARA ( AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ocak'ta Pakistan'ı hedef alan açıklamasına hakkında "ABD, Hindistan'ın ağzıyla konuşuyor." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Asıf, ABD ile Pakistan arasında son günlerde artan gerginliğe ilişkin mecliste partilerin temsilcilerine bilgi verdi.

Asıf, Pakistan'ın, ABD ile yaşanan gerginliği diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu ancak ülkesinin gösterdiği sabrın zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Afganistan'daki başarısızlığı nedeniyle Pakistan'ı günah keçisi yapmaya çalıştığını dile getiren Asıf, "ABD, Hindistan'ın ağzıyla konuşuyor." ifadelerini kullandı.

- Pakistan ABD gerginliği

Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabından, ABD'nin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok." paylaşımında bulunmuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra, Washington yönetimi, Pakistan'a yapmayı planladığı 255 milyon dolarlık askeri yardımı durdurma kararı almıştı.

Trump'ın suçlamalarının asılsız olduğunu dile getiren Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf, "Ülkemizin itibarını daha fazla pazarlık konusu yapmayacağız." diyerek ABD Başkanı'nın suçlamalarına tepki göstermişti.

Trump yönetimi, dün, Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı, İslamabad yönetiminin "Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.




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ABDGerginlikPakistan
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