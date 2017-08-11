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ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik

- Avustralya Başbakanı Turnbull, Kuzey Kore'nin saldırması durumunda ABD'nin yanında yer alacaklarını açıkladı

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Kuzey Kore'nin saldırı başlatması durumunda ABD'nin yanında yer alacaklarını bildirdi.

Turnbull, Kuzey Kore ile ABD arasında artan gerginlik ve Pyongyang'ın Guam'a saldırı tehdidiyle ilgili 3AW radyosuna açıklamalarda bulundu.

Avustralya ile ABD arasında imzalanan "Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Devletler (ANZUS) Güvenlik Anlaşması" hükümlerinin açık olduğunu belirten Turnbull, "Amerika tabii ki Avustralya dahil müttefiklerinin yanında duruyor ve biz de Birleşik Devletler'in yanında duruyoruz. Bu yüzden çok net olarak, ABD'ye saldırı olursa ANZUS devreye girer. Avustralya saldırıya uğrarsa Birleşik Devletler'in yardıma geleceği gibi bizim de görevimiz Amerika'nın yardımına gitmek." diye konuştu.

Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD arasında 1951 yılında imzalanan ANZUS Güvenlik Anlaşması, söz konusu ülkelerin Büyük Okyanus bölgesinde herhangi bir saldırıya uğramaları halinde birbirlerine yardım etmelerini öngörüyor.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, Pyongyang yönetiminin Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füzesiyle saldırı hazırlığı içinde olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaKuzey KoreMalcolm Turnbull
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