ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Kuzey Kore arasındaki gerginlikle ilgili yaptığı açıklamaları sebebiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Londra merkezli "Stop the War Coalition" isimli savaş karşıtı grup tarafından organize edilen ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın (CND) da destek verdiği gösteri kapsamında protestocular ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Trump'ın savaş yanlısı olduğu ve tehlikeli politikaları savunduğu belirtilerek, ABD'li liderin Kuzey Kore'ye yönelik açıklamalarının gerginliği tırmandırdığı vurgulandı.

Katılımcılar, ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine nükleer silah saldırılarının etkilerinin 70 yıldan da fazla olmak üzere halen hissedildiği örneğini vererek, Trump'ın "tehditkar açıklamalarının" küresel barışa tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Çoğunlukla savaş karşıtı aktivistlerden oluşan göstericiler ayrıca ABD yönetimine "barış içerikli" bir mektup teslim etmek istedi. Ancak Büyükelçilik görevlileri protestocuların mektubunu almayı reddetti. Elçilik tarafından kabul edilmeyen ve gösteride okunan mektupta, gerginliğin dindirilmesi çerçevesinde Trump yönetimine, Kuzey Kore ile diplomatik yollardan diyalog kurması tavsiyesi yer aldı.

- "Tehdite değil bilgeliğe ihtiyaç var"

İki ülke arasındaki tansiyonun azaltılması için uluslararası topluma da çaba sarf etmesi çağrısında bulunan göstericiler, ellerinde üzerinde "Trump'a hayır, savaşa hayır", "Trump'ın nükleer silah yarışına son verin", "Nükleer silahlar oyuncak değildir" ve "Tehdite değil bilgeliğe ihtiyaç var" yazılı pankartlar taşıdı.

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine entegre edebilecekleri nükleer savaş başlıkları üretmeyi başardığına ilişkin iddiaların ortaya atılması üzerine Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmesi durumunda "daha önce görülmemiş bir gazap ve öfke ile karşı karşıya kalacaklarını" söylemişti.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un yönetiminin ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vuracağına dair bir haber geçmiş, bunun üzerine de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kore yönetimini "rejimini ve halkını yıkıma götürecek bir eylemi tasavvur etmeyi bırakması" çağrısında bulunmuştu.