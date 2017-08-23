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ABD, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığından endişeli

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: - "ABD, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinden endişe duyuyor" - "İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının şüphelendiği bütün tesislere erişime izin vermesi önemli"

ABD, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığından endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Haley, ABD'nin İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı konusundaki endişelerini görüşmek üzere Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Haley, "ABD, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinden endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Haley, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'ın nükleer faaliyetlerinden şüphe duyduğu bütün tesislerinin erişime açılması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDIranNükleer Anlaşma
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