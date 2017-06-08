Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

"ABD kendine çekidüzen vermeli"

- JPMorgan Chase CEO'su Dimon: - "ABD'li CEO'ların Kanadalı ve Meksikalı meslektaşlarıyla birlikte hareket ederek NAFTA müzakerelerinde hükümetle görüş paylaşması gerek" - "ABD'nin yoksul mahallelerinde yaşayan öğrencilerin yaklaşık yarısı liseden mezun olamıyor" - "Sadece tek bir alanda değil birçok konuda Amerika'nın kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini düşünüyorum"

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük yatırım bankalarından olan JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD'nin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini söyledi.

ABD'li 30 CEO'nun katılımıyla oluşturulan kamu politikaları kuruluşu Business Roundtable'ın başkent Washington D.C'deki toplantısında konuşan Dimon, ABD ekonomisi ve Başkan Donald Trump hükümetinin politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dimon, Trump hükümetinin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etmek istediğine işaret ederek, ABD'de özel ve kamu sektörlerinin NAFTA'nın getirdiği ekonomik faydaları korumak ve geliştirmek için daha sıkı çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD'li CEO'ların Kanadalı ve Meksikalı meslektaşlarıyla birlikte hareket ederek NAFTA müzakerelerinde hükümetle görüş paylaşması gerektiğini bildiren Dimon, müzakerelerin başarılı geçmesi durumunda Kuzey Amerika'da ekonomik büyümenin ve istihdam artışının yakalanabileceğini ifade etti.

Dimon, ABD'nin yoksul mahallelerinde yaşayan öğrencilerin yaklaşık yarısının liseden mezun olamadığına dikkati çekerek, mezun olan öğrencilerin ise uygun işlerde çalışamadığını vurguladı.

Ayrıca, ABD'de askerlik yaşına gelmiş gençlerin yaklaşık yüzde 70'inin okuryazarlık seviyesinin düşük olması veya obezite ve diyabet gibi sağlık sorunları nedeniyle orduya katılamadığının altını çizen Dimon, söz konusu oranın "inanılmaz derecede yüksek" olduğunu dile getirdi.

Dimon, ABD'de istihdam ve ücret seviyelerini düşük tutan başka faktörler de olduğunu belirterek, "Sadece tek bir alanda değil birçok konuda Amerika'nın kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Nisan başında ABD'yi "yavaş bir tren enkazı" olarak tanımlayan Dimon, ABD Başkanı Donald Trump'ın iş danışmanlık konseyinde üye olarak yer alıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpJPMorgan Chase CEO'su Jamie DimonKuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5