"ABD kendine çekidüzen vermeli"

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük yatırım bankalarından olan JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD'nin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini söyledi.

ABD'li 30 CEO'nun katılımıyla oluşturulan kamu politikaları kuruluşu Business Roundtable'ın başkent Washington D.C'deki toplantısında konuşan Dimon, ABD ekonomisi ve Başkan Donald Trump hükümetinin politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dimon, Trump hükümetinin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etmek istediğine işaret ederek, ABD'de özel ve kamu sektörlerinin NAFTA'nın getirdiği ekonomik faydaları korumak ve geliştirmek için daha sıkı çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD'li CEO'ların Kanadalı ve Meksikalı meslektaşlarıyla birlikte hareket ederek NAFTA müzakerelerinde hükümetle görüş paylaşması gerektiğini bildiren Dimon, müzakerelerin başarılı geçmesi durumunda Kuzey Amerika'da ekonomik büyümenin ve istihdam artışının yakalanabileceğini ifade etti.

Dimon, ABD'nin yoksul mahallelerinde yaşayan öğrencilerin yaklaşık yarısının liseden mezun olamadığına dikkati çekerek, mezun olan öğrencilerin ise uygun işlerde çalışamadığını vurguladı.

Ayrıca, ABD'de askerlik yaşına gelmiş gençlerin yaklaşık yüzde 70'inin okuryazarlık seviyesinin düşük olması veya obezite ve diyabet gibi sağlık sorunları nedeniyle orduya katılamadığının altını çizen Dimon, söz konusu oranın "inanılmaz derecede yüksek" olduğunu dile getirdi.

Dimon, ABD'de istihdam ve ücret seviyelerini düşük tutan başka faktörler de olduğunu belirterek, "Sadece tek bir alanda değil birçok konuda Amerika'nın kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Nisan başında ABD'yi "yavaş bir tren enkazı" olarak tanımlayan Dimon, ABD Başkanı Donald Trump'ın iş danışmanlık konseyinde üye olarak yer alıyor.