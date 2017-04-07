ABD Kuvvet Komutanları Suriye toplantısında

WASHINGTON (AA) – ABD kuvvet komutanlarının, Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kenti Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısı üzerine ABD'nin muhtemel adımlarını ele almak üzere Savunma Bakanlığında (Pentagon) toplantı halinde olduğu bildirildi.

Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında Savunma Bakanı James Mattis ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un da bulunduğu ulusal güvenlik konseyi üyleleri ile Florida’da Mara Lago köşkünde bir araya gelirken kuvvet komutanlarının da Pentagon’da toplantı yapmak üzere bir araya geldiğini söyledi.

Toplantının içeriği ve Mara Lago ile canlı bir bağlantı yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi vermekten kaçınan yetkili gecenin ilerleyen saatlerinde Suriye konusunda bir şeylerin olabileceğini söyledi.

Gün içerisinde AA’ya açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi Suriye’de kimyasal saldırının ardından Beyaz Saray’ın gerekli adımlar için Pentagon’a danıştığını ve Pentagon’un da Trump için gerekli tüm seçenekleri hazırladığını söylemişti.