ABD medyasından

KAHİRE (AA) - Amerikan New York Times gazetesi Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son Başbakanı Ahmed Şefik’in 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylığından "vazgeçmek zorunda bırakıldığını" yazdı.

Gazetenin Şefik’in avukatlarından birine dayandırdığı haberde, "Şefik, hakkında yolsuzluk davası açılmakla tehdit edilerek, çekilmeye mecbur bırakıldı.” denildi.

Haberde, Mısırlı istihbaratçı Eşref el-Huli’ye ait olduğu iddia edilen ve dün yayınlanan ses kayıtlarında da Şefik ile ilgili kısımların olduğu belirtildi.

New York Times'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

"El-Huli bir program sunucusunu arayarak, Şefik’i eleştirmesini istedi. El-Huli sunucuya, ‘Eğer Şefik aday olma fikrinden vazgeçerse, Silahlı Kuvvetlerin eski bir mensubu olarak kalır. Eğer ısrar ederse geçmişini ifşa edeceğiz. Anladın mı?’ dedi."

AA muhabirine konuşan Şefik’in başkanı olduğu Ulusal Hareket Partisi resmi sözcüsü Halid el-Avvami de gazetenin Şefik ile ilgili haberinde yer alan “hakkındaki yolsuzluk davası tehdidi ve baskı” ifadelerini yalanladı.

Avvami, “General Şefik’e baskı yapılmamıştır. Böyle bir şeyi kabul etmesi de mümkün değil. Çekilme kararını tamamen kendi iradesi ile aldı.” dedi.

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 29 Kasım 2017 tarihinde açıklama yapan Şefik (76), Mısır Cumhurbaşkanlığı için adaylık niyetinde olduğunu belirtmişti.

Şefik dün ise "gelecek süreçte devleti yönetme konusunda en uygun şahsın kendisi olmadığı kanaatine vardığını ve bu nedenle 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmamayı kararlaştırdığını” duyurmuştu.