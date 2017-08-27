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ABD-Meksika sınırında tünel bulundu

SAN DIEGO (AA) - ABD'nin Kalifornia eyaletinde Meksika'dan ABD'ye onlarca kişinin geçmesini sağlayan tünel bulunduğu tespit edildi.Yerel basındaki haberlere göre, ABD ve Meksika arasında yer alan San Diego kentindeki sınır devriyesi görevlileri,...

ABD-Meksika sınırında tünel bulundu

SAN DIEGO (AA) - ABD'nin Kalifornia eyaletinde Meksika'dan ABD'ye onlarca kişinin geçmesini sağlayan tünel bulunduğu tespit edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ABD ve Meksika arasında yer alan San Diego kentindeki sınır devriyesi görevlileri, Otay Mesa sınır kapısı yakınlarında yanına yaklaşmak istedikleri bir grup kadın ve erkeğin kaçmaya başladığını gördü. Görevliler, kaçan kişilerin bir süre sonra tünele girdiğini belirledi.

Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçtiği düşünülen 23 Çin ve 7 Meksika vatandaşı gözaltına aldı.

Yetkililer, bu tünelin aralık ayında Meksikalı güvenlik güçlerinin sınırda tespit ettiği ve yarım kaldığı belirtilen tünelin devamı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Meksika Başsavcılığı, ABD sınırındaki Tijuana şehrinde bulunan tünellerden birinin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentine açıldığını, diğerinin ise yarıda kaldığını açıklamıştı.

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