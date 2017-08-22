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ABD, Mısır'a yapacağı yardımları dondurmayı planlıyor

ABD'nin, insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Mısır'a yapacağı yardımların bir kısmını iptal edeceği bir kısmını ise donduracağı belirtildi.

ABD, Mısır'a yapacağı yardımları dondurmayı planlıyor

NEW YORK (AA) - Reuters'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimindeki Mısır'da demokrasi ve insan hakları ihlallerinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Bu rahatsızlık nedeniyle ABD yönetiminin Mısır'a yaptığı yıllık askeri ve finansal yardımlarda düzenlemeye gitme kararı almayı planladığı bildirilen haberde, ABD'nin bu yardımların 95,7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da ertelemeyi tasarladığı kaydedildi.

Mısır'ın insan hakları ve demokrasi konularında gelişim göstermesi halinde ertelenmesi planlanan 195 milyon dolarlık yardımın ödenebileceği belirtildi.

ABD, her yıl Mısır'a 1,3 milyar dolar askeri yardım yapıyor.

Muhabir: Mustafa Keleş


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Anahtar Kelimeler:
ABDAskeri YardımDünyaMısır
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