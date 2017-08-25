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ABD Mississippi Valisi Bryant'ın Cidde temasları

- Bryant, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed ile Cidde'de bir araya geldi

ABD Mississippi Valisi Bryant'ın Cidde temasları

CİDDE (AA) - ABD'nin Mississippi Eyalet Valisi Phil Bryant'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile Cidde kentinde bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Prens Muhammed, Vali Bryant ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda görüştü.

Haberde, görüşmede askeri eğitim ile savunma sanayisi üretimi ve geliştirilmesi alanlarında iş birliği ile ilgili konuların yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmeye, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Emir Halid bin Selman, Bakanlar Kurulu Müsteşarı Ahmed Hatip, Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdullah el-Ayiş, Bakanlar Kurulu Müsteşarı Yasir Remyan, Yatırım Otoritesi Başkanı İbrahim el-Umr ile ABD'nin Riyad Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Christopher Henzel katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDCiddeMississippi ValisiSuudi Arabistan
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